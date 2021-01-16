«Шахтёр» отправится на первый сбор не в полном составе

Донецкий «Шахтёр» отправится на первый зимний сбор в Турции не в полном составе. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, один из футболистов не примет участия в первом этапе подготовки.



По информации источника, на первом сборе главный тренер горняков Луиш Каштру не сможет рассчитывать на бразильского защитника Исмаили. Он останется в Киеве и продолжит восстанавливаться после травмы, полученной в прошлом сезоне. Ожидается, что в общей группе горняков бразильский легионер «Шахтёра» сможет работать лишь на втором сборе команды.



Напомним, 31-летний Исмаили получил повреждение передней крестообразной связки колена в июне прошлого года, после чего был прооперирован. В сезоне-2019/2020 украинской Премьер-лиги бразилец провёл 21 матч.

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