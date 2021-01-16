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Видео прямой красной карточки за прыжок в ноги в матче «Фулхэм» — «Челси»

Видео прямой красной карточки за прыжок в ноги в матче «Фулхэм» — «Челси»
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Челси». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

На 44-й минуте матча хозяева остались вдесятером. Защитник Энтони Робинсон в подкате прыгнул в ноги капитану «аристократов» Сесару Аспиликуэте и получил прямую красную карточку. VAR подтвердил вердикт главного судьи матча Питера Бэнкса: это удаление.

Видео нарушения и удаления футболиста «Фулхэма»

Лондонский «Челси» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте. У «дачников» один матч в запасе.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Фулхэм» — «Челси».

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