Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что нападающий и капитан команды Лионель Месси сам примет решение об участии в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком». Встреча состоится завтра, 17 января. Начало — в 23:00 мск.
«Он тренируется. Последнее слово всегда будет за игроком. Он будет ждать до завтрашнего утра, чтобы увидеть реакцию своего тела после повреждения. Мы надеемся, что он сможет участвовать в матче. С Лео команда сильнее, с его творчеством и эффективностью, которых нам иногда не хватает. Он должен быть готов на сто процентов, чтобы играть. У нас будет много встреч после этой, ведь это не последний матч в сезоне. Последнее решение за Месси», — цитирует Кумана Marca.
Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).
- 16 января 2021
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
21:04
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:52