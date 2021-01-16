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Лионель Месси сам примет решение об участии в матче за Суперкубок Испании

Лионель Месси сам примет решение об участии в матче за Суперкубок Испании
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что нападающий и капитан команды Лионель Месси сам примет решение об участии в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком». Встреча состоится завтра, 17 января. Начало — в 23:00 мск.

«Он тренируется. Последнее слово всегда будет за игроком. Он будет ждать до завтрашнего утра, чтобы увидеть реакцию своего тела после повреждения. Мы надеемся, что он сможет участвовать в матче. С Лео команда сильнее, с его творчеством и эффективностью, которых нам иногда не хватает. Он должен быть готов на сто процентов, чтобы играть. У нас будет много встреч после этой, ведь это не последний матч в сезоне. Последнее решение за Месси», — цитирует Кумана Marca.

Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).

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