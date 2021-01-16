Варди — в стартовом составе «Лестера» на матч с «Саутгемптоном»

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Саутгемптона» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Варди.



Запасные: Уорд, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Томас, Ундер, Менди, Ихеаначо, Перес.



«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Смоллбоун, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс.



Запасные: Форстер, Вокинс, Чапчет, Чауке, Валери, Ферри, Уоттс, Лонг, Н'Лундулу.



Первый матч после своего дня рождения сыграет Джейми Варди. 11 января нападающему «лис» исполнилось 34 года.



Подопечные Брендана Роджерса в 17 матчах набрали 32 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (29) — на 7-м месте.