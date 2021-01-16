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Новичок «Спартака» Хендрикс поделился первыми эмоциями от перехода

Новичок «Спартака» Хендрикс поделился первыми эмоциями от перехода
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс поделился первыми эмоциями от перехода в московский клуб.

«Новая глава в „Спартаке“. Очень рад, что перешёл. С нетерпением жду матчей в составе этого большого клуба», — написал Хендрикс в своём "инстаграме".

Недавно было объявлено, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. Йоррит будет выступать под 4-м номером.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Тедеско: Хендрикс — известный футболист. Он играл в топ-клубе
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