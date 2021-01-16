Скончался экс-футболист ЦСКА Сергей Родин
Футбольный агент Алексей Сафонов на своей странице в «Твиттере» сообщил о смерти бывшего игрока ЦСКА и молодёжной сборной России Сергея Родина.
«Родик… Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом… Жизнь берёт лучших», — написал Сафонов. По его словам, 39-летний футболист скончался сегодня.
Сергей Родин — воспитанник ЦСКА. Начал профессиональную карьеру в 1999 году. В составе «армейцев» — бронзовый призёр чемпионата России. Выступал за московскую команду до 2003 года, проведя за это время 7 матчей за основной состав. Кроме ЦСКА играл за «Кубань», «Кристалл», «Металлург-Кузбасс», «Видное», «Анжи», «Сокол» и «Спортакадемклуб». Последний матч на профессиональном уровне провёл в 2010 году.
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