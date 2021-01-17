Игроки «Сивасспора» слились со снегом, выйдя на матч в белой форме. Фото

В матче 19-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор» (1:1) произошёл курьёзный случай.

Перед встречей поле стадиона засыпало снегом. Игроки гостевой команды вышли на встречу в белом комплекте формы и слились с заснеженным футбольным газоном. По телекартинке футболистов «Сивасспора» практически невозможно рассмотреть. Однако расцветка мяча для этого матча была подобрана в соответствии с зимними условиями — мяч был красного цвета.

Несмотря на курьёзный случай встреча команд завершилась ничейным результатом. На 38-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями полузащитника Даниела Алексича, однако уже через четыре минуты гости сравняли счёт, автором гола стал хавбек Хакан Арслан.