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«Фенербахче» объявит о подписании Озила в ближайшие часы

«Фенербахче» объявит о подписании Озила в ближайшие часы
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил станет игроком «Фенербахче», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере». Турецкий клуб объявит о трансфере в ближайшие часы.

Озил подпишет с «Фенербахче» контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщалось, что Озил достиг принципиального соглашения с «канонирами» о досрочном расторжении контракта. До окончания контракта полузащитник должен был заработать € 7,8 млн. Руководство «канониров» дало понять, что не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озилу, если он перейдёт в «Фенербахче». Футболист был готов отказаться от зарплаты, чтобы покинуть клуб этой зимой.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не играет. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.

Месут Озил и «Арсенал» достигли соглашения о досрочном расторжении контракта
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