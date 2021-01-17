«ПСЖ» обыграл «Анже» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции
«Анже» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 70-й минуте. Автором гола стал защитник парижан Лейвин Курзава. Во время атаки «ПСЖ» мяч прилетел к французу и точно лёг на рабочую левую ногу, Курзава переправил мяч в ворота и, таким образом, поставил точку в матче.
Таким образом, «ПСЖ» набрал в 20 турах 42 очка и обошёл «Лион» (40) в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (30) — на седьмом месте. В тройку лидеров Лиги 1 также входит «Лилль» (39), однако команда провела пока 19 матчей. Парижане являются действующим чемпионом страны.
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:40
-
00:35
-
00:32
-
00:31
-
00:17
-
00:01
- 16 января 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:43
-
21:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам