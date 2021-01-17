Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» обыграл «Анже» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Анже» и вышел на 1-е место в чемпионате Франции
Футбол / Франция 0

«Анже» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 70-й минуте. Автором гола стал защитник парижан Лейвин Курзава. Во время атаки «ПСЖ» мяч прилетел к французу и точно лёг на рабочую левую ногу, Курзава переправил мяч в ворота и, таким образом, поставил точку в матче.

Таким образом, «ПСЖ» набрал в 20 турах 42 очка и обошёл «Лион» (40) в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (30) — на седьмом месте. В тройку лидеров Лиги 1 также входит «Лилль» (39), однако команда провела пока 19 матчей. Парижане являются действующим чемпионом страны.

Франция - Лига 1. 20-й тур
16 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Курзава – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021