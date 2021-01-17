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«Манчестер Сити» нацелился на Холанда и Лукаку

«Манчестер Сити» нацелился на Холанда и Лукаку
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду и форварду «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, «Манчестер Сити» получит более € 200 млн на летние трансферы и в списке потенциальных целей значатся Холанд и Лукаку.

Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги он забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов и гол в Суперкубке Германии.

Лукаку выступает за «Интер» с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 16 матчей в итальянской Серии А, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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