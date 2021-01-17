Заразившийся коронавирусом Фабиан Руис поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, заразившийся коронавирусом, обратился к болельщикам.

Накануне футболисты «Наполи» прошли тестирование на коронавирус. Положительный результат теста выявлен только у 24-летнего испанского футболиста.

«Пишу это, чтобы сообщить, что у меня выявлен коронавирус. Я нахожусь на самоизоляции дома и следую всем протоколам, установленным „Наполи“ и Серией А. Благодарю за поддержку. У меня и семьи всё хорошо. Вернусь к работе с командой, когда полностью выздоровею, а пока буду поддерживать товарищей из дома.



Прошу вас быть осторожными. Следуйте указаниям и требованиям медицинских организаций. Это необходимо, чтобы избежать распространения вируса. Вперёд, «Наполи», — написал Руис на своей странице в »Инстаграме".