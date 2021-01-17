«Урал» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.
Напомним, с 17 по 30 января «Урал» будет работать на сборе в ОАЭ, в с 2 по 17 февраля проведёт тренировочный сбор в Турции. 27 января «Урал» проведёт товарищеский матч с «Зенитом», а 15 февраля в Турции встретится в контрольном матче с казанским «Рубином».
Фото можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».
«Урал» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом мате после перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.
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