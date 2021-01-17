Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Выспись, тебе это понадобится». Фергюсон — Клоппу перед матчем «Ливерпуль» — «МЮ»

«Выспись, тебе это понадобится». Фергюсон — Клоппу перед матчем «Ливерпуль» — «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обратился к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу перед матчем 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Юрген, выспись. Тебе это понадобится в воскресенье», — цитирует Фергюсона The Athletic со ссылкой на программу Team Talk with Legends. В онлайн-разговоре также принимал участие главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и экс-наставник мерсисайдцев Кенни Далглиш.

Встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Энфилд». Начало — в 19:30 мск. Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на три очка опережает подопечных Юргена Клоппа (33).

Фергюсон: слава богу, я уже был на пенсии, когда видел игру «Ливерпуля» в последние сезоны
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021