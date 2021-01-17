«Выспись, тебе это понадобится». Фергюсон — Клоппу перед матчем «Ливерпуль» — «МЮ»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обратился к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу перед матчем 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Юрген, выспись. Тебе это понадобится в воскресенье», — цитирует Фергюсона The Athletic со ссылкой на программу Team Talk with Legends. В онлайн-разговоре также принимал участие главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и экс-наставник мерсисайдцев Кенни Далглиш.
Встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Энфилд». Начало — в 19:30 мск. Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на три очка опережает подопечных Юргена Клоппа (33).
Фергюсон: слава богу, я уже был на пенсии, когда видел игру «Ливерпуля» в последние сезоны
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