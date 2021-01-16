Фергюсон: слава богу, я уже был на пенсии, когда видел игру «Ливерпуля» в последние сезоны

Легендарный бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил мнение о противостоянии с «Ливерпулем».



«Я всегда считал дерби «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» игрой сезона. Если коротко, то это две самые успешные команды в Великобритании, если сложить все трофеи, которые они выиграли в сумме.

Очевидно, что, если «Манчестер Юнайтед» намерен что-то выигрывать, он обязан обыгрывать «Ливерпуль». Ситуация схожа с той, когда я был в «Абердине» и мне необходимо было обыгрывать «Рейнджерс» и «Селтик», чтобы выиграть что-нибудь, хотя, конечно, психологический подъем от победы добавляет уверенности.



Успех« Ливерпуля »в 70-80-е годы был феноменальным. Чтобы повторить его, мне пришлось пойти по дороге, которая всегда была трудной, и означала, что я должен был ждать с точки зрения строительства команды. В конце концов, это обернулось для нас фантастическим образом.

Слава богу, я уже был на пенсии, когда видел игру «Ливерпуля» в последние два сезона. Они феноменальны. Я очень уважаю этот клуб и всегда уважал», — цитирует Фергюсона Goal.



Напомним, что встреча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января. Начало – 19:30 мск.