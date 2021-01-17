Форвард «Малаги»: играли в -22 градуса с «Зенитом». Ноги опухали, а болельщики были голыми
Нападающий «Малаги» Пабло Чаваррия, который с 2010 по 2013 год выступал за «Андерлехт», рассказал, при каких погодных условиях ему приходилось играть в России в составе бельгийской команды.
«Мы играли в -22 градуса с «Зенитом». Уже на тренировке это было невыносимо, ноги опухли. А болельщики были голыми, видно, они к этому привыкли», — цитирует Чаваррию El Desmarque.
Аргентинский форвард прилетал в Россию с «Андерлехтом» в декабре 2010 года на матч Лиги Европы УЕФА. Чаваррия провёл всю встречу на скамейке запасных. Петербургский клуб одержал победу со счётом 3:1.
В нынешнем сезоне «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, является лидером Российской Премьер-Лиги. В тройку лучших также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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