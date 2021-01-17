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Сульшер — о лидерстве «МЮ»: если взойдёшь на Эверест и остановишься, замёрзнешь насмерть

Сульшер — о лидерстве «МЮ»: если взойдёшь на Эверест и остановишься, замёрзнешь насмерть
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о лидерстве манкунианцев в АПЛ.

«Наше лидерство — результат тяжёлой работы, которую проделали все в этом клубе: персонал, игроки и болельщики. Было много тяжёлой работы, много трудностей, но мы смогли возглавить таблицу розыгрыша. Но если взойдёшь на вершину Килиманджаро или Эвереста, а потом остановишься, что произойдёт? Замёрзнешь насмерть. Так что сейчас самое время двигаться дальше. В менталитете игроков наблюдается явный сдвиг, и мы можем двигаться дальше, к большим целям», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клопп: Сульшер, сказал что сейчас лучший момент для матча с нами. Ну что ж, поглядим
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