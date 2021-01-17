Родриго Де Пауль, которым интересуется «Зенит», высказался о своём будущем

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль, которым интересуются несколько европейских клубов, включая петербургский «Зенит», ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб.

«Не устанавливаю себе никаких ограничений. Когда являешься представителем такой сборной, как Аргентина, чувствуешь, что готов играть с кем угодно. Надеюсь, у меня будет отличная карьера. И я работаю над её продвижением», — цитирует Де Пауля Football Italia.

Хавбека хотят купить «Зенит», «Интер» и «Милан», однако клуб из Удине не собирается продавать аргентинца зимой. Ожидается, что предложения по игроку поступят летом. «Ливерпуль» и «Реал» также рассматривают его кандидатуру.



Осенью сообщалось, что «Зенит» пытался приобрести Родриго Де Пауля. Сине-бело-голубые якобы сделали улучшенное предложение по аргентинскому футболисту в размере € 30 млн, однако итальянский клуб оно не устроило. «Удинезе» требовал за игрока € 40 млн.



Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 35 млн.