Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Тоттенхэм Хотспур» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021