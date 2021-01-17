«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Тоттенхэм Хотспур» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).
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