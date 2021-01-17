Экс-форвард «Краснодара» продолжит карьеру в «Факеле»

Нападающий Хызыр Аппаев продолжит карьеру в «Факеле», сообщается на официальном сайте воронежской команды.



Клуб достиг принципиальной договорённости о трансфере 30-летнего форварда. Сообщается, что Аппаев уже прибыл в расположение «Факела».



Последним клубом Аппаева был ивановский «Текстильщик». В нынешнем сезоне в 21 матче Футбольной национальной лиги форвард забил 5 мячей. Ранее Аппаев играл за «Крылья Советов», «Краснодар», «Ротор», тульский «Арсенал», «Тамбов» и другие клубы.

Воронежский «Факел» в 26 встречах набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят «Крылья Советов» (55) и «Оренбург» (54).