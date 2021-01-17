«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче Серии А — 6:0

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. На 36-й минуте полузащитник Диего Демме упрочил преимущество хозяев. Через 2 минуты форвард неаполитанцев Ирвин Лосано довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски забил четвёртый гол. Во втором тайме, на 72-й минуте, Инсинье, успешно реализовав пенальти, оформил дубль. На 89-й минуте нападающий неаполитанцев Маттео Политано установил итоговый счёт встречи.
«Наполи» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (40).
- 17 января 2021
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