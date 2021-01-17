«Бордо» разгромил «Ниццу» в первом матче после ухода Пабло в «Локомотив»

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Бордо» переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 3:0.

Счёт на 50-й минуте открыл Хван Ый Чо, ему ассистировал Ясин Адли. Второй гол «Бордо» забил Поль Байсс, откликнувшись на передачу Реми Удена. В концовке встречи Тома Башич довёл счёт до разгромного.

«Бордо» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» (23) располагается на 14-м месте.

Матч с «Ниццей» стал для «Бордо» первым после перехода бразильского защитника Пабло в московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.