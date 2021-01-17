Защитник «Тамбова» перешёл в румынский клуб

Защитник «Тамбова» Евгений Шляков перешёл в клуб второго румынского дивизиона УТА из Арада.

«Сегодня руководство УТА оформило трансфер футболиста Евгения Шлякова. Защитник стал первым российским футболистом в истории красно-белых! Добро пожаловать в УТА!» — сообщается на официальном сайте румынского клуба.

15 января Евгений Шляков досрочно вернулся в «Тамбов» из аренды в «СКА-Хабаровске». Защитник выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды в первой половине сезона. В нынешнем сезоне Шляков принял участие в 21 матче и отметился двумя результативными передачами. Шляков выступал за «Тамбов» с июля 2016 года.



«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.