Защитник «Тамбова» перешёл в румынский клуб
Защитник «Тамбова» Евгений Шляков перешёл в клуб второго румынского дивизиона УТА из Арада.
«Сегодня руководство УТА оформило трансфер футболиста Евгения Шлякова. Защитник стал первым российским футболистом в истории красно-белых! Добро пожаловать в УТА!» — сообщается на официальном сайте румынского клуба.
15 января Евгений Шляков досрочно вернулся в «Тамбов» из аренды в «СКА-Хабаровске». Защитник выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды в первой половине сезона. В нынешнем сезоне Шляков принял участие в 21 матче и отметился двумя результативными передачами. Шляков выступал за «Тамбов» с июля 2016 года.
«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Защитник Шляков досрочно вернулся из аренды в «Тамбов»
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