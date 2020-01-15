Защитник Шляков досрочно вернулся из аренды в «Тамбов»

Защитник Евгений Шляков вернулся из аренды в «СКА-Хабаровск» в «Тамбов», сообщает пресс-служба тамбовской команды. Аренда 28-летнего футболиста была прекращена досрочно. Шляков продолжить выступать за «Тамбов» под 5-м номером.



Напомним, защитник выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды в первой половине сезона. В нынешнем сезоне Шляков принял участие в 21 матче и отметился двумя результативными передачами.



«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Тамбов» проведёт 1 марта с казанским «Рубином».