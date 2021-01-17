Кристиян Бистрович уйдёт в аренду в турецкий «Гезтепе»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в Турции. Футболист уйдёт в аренду в «Гезтепе», сообщает комментатор Нобель Арустамян.

Стороны пропишут опцию выкупа игрока за € 3 млн. Бистрович будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что на игрока претендует пражская «Спарта». Клубы вели переговоры об аренде Бистровича, но «Гезтепе» предложил более выгодные финансовые условия. «Чемпионат» первым сообщил о намерении Бистровича покинуть ЦСКА.

Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Стоимость трансфера составила € 500 тыс. В декабре москвичи объявили о продлении контракта с хорватом до 2025 года. За московскую команду он сыграл 88 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. В составе «армейцев» Бистрович в 2018 году стал обладателем Суперкубка России.

Хорватский хавбек — воспитанник клуба «Славен Белупо», за который провёл 16 матчей, однако результативными действиями не отметился. В составе молодёжной сборной Хорватии провёл 14 матчей, забил четыре гола.