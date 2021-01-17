«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 19-го тура АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться в третьем матче подряд в АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Лестер Сити» (35). Подопечные Юргена Клоппа являются действующими чемпионами Англии.



Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».



Матч второго круга «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 1 мая в 34-м туре первенства АПЛ сезона-2020/2021.