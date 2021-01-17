«Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс прошёл посвящение в московском клубе. Футболист спел песню на нидерландском языке, стоя на табурете.

«Приветственная песня от нашего голландского новичка!» — подписала пресс-служба «Спартака» видео, выложенное в «Твиттере» клуба.

Ранее игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. В «Спартаке» Йоррит будет выступать под 4-м номером.



Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.