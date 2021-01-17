Полузащитник «Интера» Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса» перед матчем
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса» перед матчем 18-го тура Серии А.
Во время общения с бывшим одноклубником, защитником туринцев Джорджо Кьеллини Видаль приобнял итальянца и в шутку поцеловал эмблему «Ювентуса» на его форме.
Видаль выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах. В сентябре 2020 года чилиец подписал контракт с миланским «Интером» в статусе свободного агента.
На 13-й минуте матча Видаль открыл счёт. Николо Барелла остался без присмотра на правом краю чужой штрафной и навесил в центр на линию вратарской, откуда Видаль в борьбе с Данило ударом головой отправил мяч точно в цель.
После 17 туров чемпионата Италии «Интер», набрав 37 очков, занимает второе место в таблице. «Ювентус» (33) — четвёртый.
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