Видеообзор результативного матча «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» в 19-м туре АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча, когда защитник «шпор» Серж Орье после розыгрыша углового здорово выпрыгнул на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку.
На 40-й минуте Гарри Кейн увеличил преимущество «шпор», неотразимо пробив с 20 метров.
На 59-й минуте хозяева сократили отставание — полузащитник Джон Флек закрутил мяч с левого фланга в центр штрафной, где нападающий Дэвид Макголдрик выскочил из-за спин защитников и головой вколотил его в правый угол ворот.
Однако уже через три минуты гости снова увеличили своё преимущество. Полузащитник Тангай Н'Домбеле получил мяч от Стивена Бергвейна в левой части штрафной и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.
Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
Однако уже через три минуты гости снова увеличили своё преимущество. Полузащитник Тангай Н'Домбеле получил мяч от Стивена Бергвейна в левой части штрафной и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.
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