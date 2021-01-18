Видеообзор результативного матча «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» в 19-м туре АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.



Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча, когда защитник «шпор» Серж Орье после розыгрыша углового здорово выпрыгнул на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку.



На 40-й минуте Гарри Кейн увеличил преимущество «шпор», неотразимо пробив с 20 метров.



На 59-й минуте хозяева сократили отставание — полузащитник Джон Флек закрутил мяч с левого фланга в центр штрафной, где нападающий Дэвид Макголдрик выскочил из-за спин защитников и головой вколотил его в правый угол ворот.



Однако уже через три минуты гости снова увеличили своё преимущество. Полузащитник Тангай Н'Домбеле получил мяч от Стивена Бергвейна в левой части штрафной и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Однако уже через три минуты гости снова увеличили своё преимущество. Полузащитник Тангай Н'Домбеле получил мяч от Стивена Бергвейна в левой части штрафной и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.