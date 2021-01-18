Лионель Месси впервые в карьере за «Барселону» получил красную карточку

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья» и закончилась победой «Атлетика» в овертайме со счётом 3:2.

За минуту до конца матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика» и судья после просмотра системы видеоповтора показал футболисту красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

Напомним, за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом».