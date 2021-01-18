Гризманн о поражении в Суперкубке Испании: мы злимся, никто не подсказывает друг другу

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

«Мы облажались, злимся, расстроены… все. Когда вы проигрываете финал, все испытывают плохие чувства, Мы знаем, что команды Марселино работают очень хорошо. «Атлетик» работает до последней минуты, и они делает это очень хорошо. Думаю, мы плохо оборонялись. Никто не подсказывает друг другу. Это очень важные детали, определяющие игру», — приводит слова Гризманна Marca.

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.