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Конте: представьте, что «Интер» усилился бы летом. Мы были бы явными фаворитами Серии А!

Конте: представьте, что «Интер» усилился бы летом. Мы были бы явными фаворитами Серии А!
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0).

«Вы можете видеть на поле плоды работы, которая длится полтора года. Даже если кто-то этого не видит или не хочет видеть. Это важный шаг, потому что нам нужно было научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. Сегодняшний матч очень сильно отличается от нашей встречи в прошлом сезоне, когда «Ювентус» обезвредил нас и не давал играть. Пока это только начало, но это сильное начало.

Если сейчас люди считают нас фаворитами Серии А, представьте, что в августе мы бы усилились на трансферном рынке. Мы были бы явными фаворитами!» — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Конте: по-прежнему считаю, что «Ювентус» выше не только «Интера», но и остальных клубов
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