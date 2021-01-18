Конте: представьте, что «Интер» усилился бы летом. Мы были бы явными фаворитами Серии А!
Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0).
«Вы можете видеть на поле плоды работы, которая длится полтора года. Даже если кто-то этого не видит или не хочет видеть. Это важный шаг, потому что нам нужно было научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. Сегодняшний матч очень сильно отличается от нашей встречи в прошлом сезоне, когда «Ювентус» обезвредил нас и не давал играть. Пока это только начало, но это сильное начало.
Если сейчас люди считают нас фаворитами Серии А, представьте, что в августе мы бы усилились на трансферном рынке. Мы были бы явными фаворитами!» — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Конте: по-прежнему считаю, что «Ювентус» выше не только «Интера», но и остальных клубов
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
12:30
-
12:29
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:26
-
10:24
-
10:01
-
09:53
-
09:35
-
09:33
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:08
-
06:18
-
05:34
-
05:12
-
04:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам