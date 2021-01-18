Конте: представьте, что «Интер» усилился бы летом. Мы были бы явными фаворитами Серии А!

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0).



«Вы можете видеть на поле плоды работы, которая длится полтора года. Даже если кто-то этого не видит или не хочет видеть. Это важный шаг, потому что нам нужно было научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. Сегодняшний матч очень сильно отличается от нашей встречи в прошлом сезоне, когда «Ювентус» обезвредил нас и не давал играть. Пока это только начало, но это сильное начало.



Если сейчас люди считают нас фаворитами Серии А, представьте, что в августе мы бы усилились на трансферном рынке. Мы были бы явными фаворитами!» — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Конте: по-прежнему считаю, что «Ювентус» выше не только «Интера», но и остальных клубов