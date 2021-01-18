Конте: по-прежнему считаю, что «Ювентус» выше не только «Интера», но и остальных клубов

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0).



«Чтобы победить такую команду, как «Ювентус», который является ориентиром для всех итальянских клубов, нужно показать отличное выступление. «Интер» это сделал. Мы здорово подготовились, и приятно видеть, что мы правильно вычислили слабые места «Ювентуса». Парни идеально следовали плану, и я очень рад за них, потому что такие матчи должны придавать уверенности и понимания, что ты на правильном пути. Мы уже видели плоды этой работы в прошлом сезоне и продолжаем видеть в этом.



Я по-прежнему считаю, что «Ювентус» выше не только «Интера», но и всех остальных клубов, но мы работаем, чтобы уменьшить этот разрыв», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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