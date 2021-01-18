Анатолий Тимощук ответил на вопрос об отношениях России и Украины

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о напряжённых отношениях между Россией, где он живёт и работает, и его родной страной Украиной, а также поделился мнением о критике со стороны соотечественников.
«Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всём мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.
Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимание на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: «Всё, что пишут, – это неправда». Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Чего бы кому бы ни хотелось – сколько людей, столько и мнений», — цитирует Тимощука «Гол».
Тимощук в качестве игрока защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В ходе своей карьеры экс-полузащитник также выступал за «Волынь», донецкий «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат». В тренерский штаб «Зенита» вошёл в 2017 году.
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