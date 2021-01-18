«Урал» расторг контракты с двумя футболистами

Футбольный клуб «Урал» расстался с защитниками Николаем Золотовым и Шамсиддином Шанбиевым. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Золотов пополнил состав «Урала» год назад и провёл за екатеринбургскую команду 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и две встречи в Кубке России. Шанбиев перешёл в «Урал» в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды не сыграл ни одного матча. В последнее время игрок находился в расположении команды «Урал-2».

Команда по итогам 19 туров РПЛ набрала 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.