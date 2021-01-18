Хуан Мата может вернуться в «Валенсию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата летом может вернуться в Испанию.



Как сообщает The Guardian, интерес с 32-летнему испанцу проявляет «Валенсия», в которой он выступал с 2007 по 2011 год. Контракт Маты с манкунианцами заканчивается 30 июня 2021 года, и «летучим мышам» он может достаться бесплатно.



Мата защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, а ранее выступал за «Челси» и «Валенсию». Его трансфер обошёлся «МЮ» в € 44,73 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провёл 6 матчей и отдал две голевые передачи. Также на его счету 2 матча в Кубке английской лиги, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.



Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего полузащитника в € 7,5 млн.

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