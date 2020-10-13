Хуан Мата отказался от зарплаты в € 20 млн в Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отклонил выгодное предложение в минувшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации издания, 32-летнего футболиста пытался заполучить неназванный клуб из Саудовской Аравии. Сначала испанцу предложили контракт с годовым окладом в € 16 млн. Хуан ответил отказом, после чего получил улучшенное предложение по зарплате – € 20 млн. Однако хавбек отклонил и его.
Мата уверен, что может помочь «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Утверждается также, что он уверен в готовности команды бороться за победу во всех турнирах, в которых она участвует.
Мата защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, а ранее выступал за «Челси» и «Валенсию». В сборную Испании вызывается с 2009 года. В нынешнем сезоне Хуан провёл 2 матча в Кубке английской лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В Премьер-лиге он на поле не выходил.
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