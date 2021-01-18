Ширер: в этом сезоне «Ливерпуль» гораздо менее опасен для соперников

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.
«Ливерпуль» полностью доминировал в прошлом сезоне, но это была совсем другая кампания для команды Юргена Клоппа по целому ряду причин. Помимо травм защитников, действующие чемпионы потеряли искру в своей атакующей игре. Я думаю, что первая половина воскресного матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» чётко проявила их проблемы с реализацией.
Их нападение было великолепно в последние несколько лет, но вчера на «Энфилде» я чувствовал, что они выглядят немного безыдейными. Мы привыкли видеть, как они рвутся вперёд, но на данный момент у чужоё штрафной они медленнее, чем обычно. Это делает их гораздо менее опасными для соперника.
«Ливерпуль» сыграл с «Манчестер Юнайтед» на ноль и продолжил свою впечатляющую домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ, но в значительной степени это связано с великолепной игрой Алисона, который сделал два очень хороших сейва во втором тайме.
Должно быть, у Юргена Клоппа есть некоторое беспокойство по поводу формы его команды и того, как они играют в атаке. Но положительная новость заключается в том, что они находятся всего в трёх очках от лидера турнирной таблицы", — приводит слова Ширера BBC.
«Ливерпуль» в 18 матчах набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).
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