Клопп: для «Ливерпуля» самое важное в этом сезоне — попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о главной задаче мерсисайдцев на сезон.



«Я всегда знал, что нам необходимо бороться за место в четвёрке. Это всегда было понятно. В сезоне-2018/2019, когда мы стали вторыми в АПЛ, я начал думать о титуле только в тот момент, когда мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Я знаю свою работу и знаю, что должен делать. Самое важное – попасть в Лигу чемпионов, и я понимаю, как это будет трудно. В этом сезоне будет невероятно сложная борьба за топ-4. Это так.



Я не могу влиять на то, как остальные смотрят на нашу ситуацию в турнирной таблице АПЛ. Я понятия не имею, как люди оценивают всё это. Я знаю, что футбольные фанаты в целом не самые терпеливые люди на планете, они хотят, чтобы их клуб выигрывал каждый матч. Я не слишком отличаюсь от них, но я уже слишком долго в футболе, чтобы знать, что любой команде необходимо проходить через трудные периоды.



Это и близко не самая сложная вещь в моей жизни. Сейчас сложилась ситуация, в которой мы просто играем в футбол, а у нас много травмированных. Но мы привыкли к этому. Сейчас игроки постепенно возвращаются в обойму.



Для меня не так важно, на каком месте мы находимся прямо сейчас. Важно, что мы набираем очки и находимся среди лидеров. Мы говорили о борьбе за Лигу чемпионов, и это самое важное. Для попадания в четвёрку нам необходимо постоянно набирать очки. У нас они есть, и мы среди группы команд, которые участвуют в борьбе за топ-4. Именно в этом заключается наша основная работа.



У нас нет подобных мыслей: «Если мы не станем чемпионами, то это уже не будет так весело». Мы просто сражаемся в каждом матче, и во встрече с «Манчестер Юнайтед» я увидел это. Это всё, что мне нужно», – сказал Клопп в интервью официальному сайту мерсисайдцев.



«Ливерпуль» в 18 матчах набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).

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