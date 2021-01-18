Алан Ширер: прогресс «Манчестер Юнайтед» поражает

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о прогрессе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ.



«Прогресс „Манчестер Юнайтед“ поражает. 1 ноября 2020 года они проиграли дома „Арсеналу“ и находились на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. Через два месяца они уже на два очка выше всех в таблице, и их главный тренер Уле-Гуннар Сульшер говорит о ничьей на „Энфилде“ как об упущенной возможности победить. Это показывает, как далеко они продвинулись за это время — они могут быть чрезвычайно довольны своим прогрессом.



Бруну Фернандеш сыграл большую роль в их недавнем возрождении, но он не одинок. „Манчестер Юнайтед“ — очень хорошая команда во всех линиях. В матче с „Ливерпулем“ они снова показали свою организованность и сплочённость. В начале матча „МЮ“ окопался на своей половине поля, и все игроки манкунианцев были готовы усердно работать. Их индивидуальные качества помогли почти выиграть им этот матч.



Но больше всего меня поразила их игра в обороне. Все игроки обороны „МЮ“ были великолепны. Люк Шоу провёл выдающийся матч на левом фланге защиты. За весь матч он ни разу не дал Мохамеду Салаху свободы.



Мы видели, что после перерыва „Манчестер Юнайтед“ большими силами пошёл вперёд, и во втором тайме они были лучшей командой на поле. Я уверен, что перед игрой они были бы согласны на ничью, но по итогу можно сказать, что они должны были выиграть», — цитирует Ширера BBC.



«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. У идущего вторым «Манчестер Сити» 35 очков, однако у подопечных Хосепа Гвардиолы один матч в запасе.

Ширер: в этом сезоне «Ливерпуль» гораздо менее опасен для соперников