Месут Озил: в «Фенербахче» рады трансферу, но исполняется и моя давняя мечта

Полузащитник Месут Озил поделился первыми эмоциями после прибытия в Турцию перед подписанием контракта с «Фенербахче».
«Очень взволнован. Я всегда поддерживал „Фенербахче“. В клубе рады трансферу, но исполняется и моя давняя мечта. Очень хочется надеть футболку „Фенербахче“, и надеюсь, мы добьёмся успехов с командой», — сказал Озил.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» и Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
- 18 января 2021
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