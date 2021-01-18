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Источник: бывший защитник «Ювентуса» Бенатиа вернётся в Италию

Источник: бывший защитник «Ювентуса» Бенатиа вернётся в Италию
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, по всей видимости, вернётся в итальянскую Серию А.

Как утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере», 33-летний футболист продолжит карьеру в «Парме». Стороны согласовали условия контракта, который будет рассчитан до лета и предусмотрит автоматическое продление в случае, если команда сохранит прописку в чемпионате.

С 2019 года Бенатиа выступает за катарский клуб «Аль-Духаиль», куда перешёл из «Ювентуса». Помимо «бьянконери» марокканец играл в Италии за «Рому» и «Удинезе». В ходе карьеры также защищал цвета «Баварии», «Клермона» и «Тура».

«Парма», набрав 13 очков в 18 турах, находится в зоне вылета в турнирной таблице итальянской Серии А и занимает 19-е место.

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