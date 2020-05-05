Бенатиа: было очень больно, когда Аллегри предал меня

Бывший защитник «Ювентуса Мехди Бенатиа, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Духаиль», рассказал о предательстве со стороны бывшего тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.



«Неделя после того поражения в матче с «Наполи» и гола Кулибали была ужасной для всех болельщиков «Ювентуса», но особенно для меня. Я проводил одну из лучших игр за «Ювентус», потому что защищался практически в одиночку после травмы Кьеллини. Я совершил множество важных спасений, чтобы удержать счёт 0:0. Но на последних минутах случился этот угловой, и арбитр сказал мне, что следит за тем, чтобы я не держал никого за футболку.



Вот почему я старался не трогать Кулибали. Но Альбиоль вышел вперёд, я не увидел мяча и мы пропустили гол. Мы проиграли со счётом 0:1, но в тот момент я почувствовал, что потерял всё. Я не спал три дня после этого матча и ни с кем не разговаривал на тренировках.



Потом мы начали готовиться к очень важной игре с «Интером». Тогда я увидел, что Аллегри не собирается задействовать меня. Я играл регулярно, поэтому принял это на свой счёт и подумал, что так он наказывает меня за гол «Наполи». К счастью, мы выиграли со счётом 3:2. Мы взяли скудетто, но я всё ещё чувствовал, что он меня игнорирует. Я подумал: «Разве он не видел, как хорошо я играл в матче с „Наполи“ до момента с голом?» В тот день «Наполи» доминировал и мы могли пропустить четыре мяча.



Я чувствовал себя преданным. Я играл даже тогда, когда получил травму, потому что чувствовал, что команда нуждается во мне. Иногда я пропускал тренировки, но всё равно играл. Поэтому мне было очень больно, когда Аллегри предал меня», — приводит слова Бенатиа Sky Sport Italia.

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