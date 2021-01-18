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Милик заключит контракт с «Марселем» до 2025 года

Милик заключит контракт с «Марселем» до 2025 года
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик продолжит карьеру в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, 26-летний форвард продлит соглашение с неаполитанцами до 2022 года, а затем отправится в «Марсель» на правах аренды. В арендном соглашении Милика будет прописана опция обязательного выкупа за € 8 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены «Наполи» в качестве бонусов. Милик заключит контракт с французским клубом, рассчитанный до 2025 года. Зарплата Милика в «Марселе» составит € 4,5 млн в год.

Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.

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