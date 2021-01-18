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Два футболиста покинули «Спартак-2»

Два футболиста покинули «Спартак-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник Максим Сазонов и полузащитник Владислав Васильев покинули «Спартак-2», сообщает пресс-служба московской команды.

«Благодарим парней за игру и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице молодёжной команды «Спартака» в «Инстаграме».

Сазонов — воспитанник академии «Спартака». 20-летний защитник провёл 38 матчей за молодёжную команду красно-белых и забил 1 гол. Сазонов также принял участие в 21 встрече за «Спартак-2». Васильев перешёл в «Спартак» два года назад. 21-летний хавбек сыграл в 28 матчах за «Спартак-2» и в 8 матчах за молодёжную команду московского клуба.

«Спартак-2» в 26 встречах набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58).

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