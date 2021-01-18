«Зенит» интересуется форвардом сборной Румынии

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazeta Sporturilor.



По информации источника, в услугах 22-летнего румынского футболиста заинтересован «Зенит». За форвардом также следят «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».



В нынешнем сезоне Ман в 15 матчах чемпионата Румынии забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт нападающего со «Стяуа» рассчитан до лета 2024 года. С 2018 года Ман вызывается в национальную команду Румынии.



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).