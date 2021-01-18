«Зенит» интересуется форвардом сборной Румынии
Нападающий «Стяуа» Деннис Ман может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazeta Sporturilor.
По информации источника, в услугах 22-летнего румынского футболиста заинтересован «Зенит». За форвардом также следят «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».
В нынешнем сезоне Ман в 15 матчах чемпионата Румынии забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт нападающего со «Стяуа» рассчитан до лета 2024 года. С 2018 года Ман вызывается в национальную команду Румынии.
«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
21:33
-
21:31
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:26
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:19
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
17:54
-
17:48Надо ли сокращать РПЛ? Опрос
-
17:39
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:04
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам