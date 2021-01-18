«Спартак» на сборах сыграет с «Ригой»
Стал известен ещё один соперник «Спартака» по товарищеским матчам на зимних сборах в ОАЭ, сообщается на официальном сайте московского клуба.
7 февраля московский «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, рижский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Латвии в третий раз подряд.
Ранее стало известно, что 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. 30 января красно-белые сыграют в Дубае с «Пахтакором».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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