«Спартак» на сборах сыграет с «Ригой»

Стал известен ещё один соперник «Спартака» по товарищеским матчам на зимних сборах в ОАЭ, сообщается на официальном сайте московского клуба.



7 февраля московский «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, рижский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Латвии в третий раз подряд.



Ранее стало известно, что 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. 30 января красно-белые сыграют в Дубае с «Пахтакором».



«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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