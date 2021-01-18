Ибрагимович забил первый гол в 2021 году, он забивает каждый год с 1999-го

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович открыл счёт в матче 18-го тура Серии А с «Кальяри», который проходит в эти минуты. В начале встречи 39-летний нападающий реализовал пенальти.

Ибрагимович забивает каждый год начиная с 1999-го. Таким образом, швед пополняет бомбардирский счёт уже на протяжении 23 лет подряд.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в начале прошлого года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард в 8 матчах чемпионата Италии забил 11 мячей (3 — с пенальти) и отдал 1 результативный пас. До перехода в «Милан» Ибрагимович провёл сезон в MLS, выступая за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Милан» лидирует в Серии А, набрав 40 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Интер» (40). При этом «Интер» провёл на один матч больше, чем «Милан».