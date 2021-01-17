Пиоли: глупости, что «Милан» играет лучше без Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 18-го тура Серии А. Наставник «россонери» подчеркнул важность форварда Златана Ибрагимовича, который недавно восстановился после травмы.

«Мы все знаем, насколько для нас важен Златан, сколько пользы он приносит. Мы очень рады, что он восстановился, сумел преодолеть проблемы. Я видел, что он уже в порядке, он готов играть. Команда показала, что у нас есть чёткое понимание того, как надо играть. Но глупости, что «Милан» играет лучше без Ибрагимовича. В то же время мы должны добиться результатов вне зависимости от кадровой ситуации», — цитирует Пиоли SkySport Italia.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 40 очков в 17 матчах. Ближайшего конкурента, «Интер», «Милан» опережает на три очка.