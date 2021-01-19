Ван Дер Сар высказался о положении ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о ситуации, в которой оказался полузащитник Донни ван де Бек в «Манчестер Юнайтед». Футболист перед началом сезона перешёл из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Пока в английском клубе он довольствуется ролью запасного. Но Ван дер Сар, который долгое время защищал ворота «МЮ», не считает, что полузащитник столкнулся с проблемами.
«Я много общаюсь с людьми в «Манчестер Юнайтед». О Донни говорят только хорошее, фантастическая работа на тренировках, настрой. Но завоевать место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» сложно. Погба вновь вернулся, Бруну Фернандеш очень важен, а ещё есть Матич и Мактоминай.
Так что, ничего страшного, ведь мы говорим о большом клубе. Конечно, за Донни заплатили большую сумму. И в клубе уверены, что он оправдает вложения», — цитирует Ван дер Сара Daily Star со ссылкой на Ziggo Sports.
- 19 января 2021
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
- 18 января 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:31
-
23:15
-
22:53
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:57
-
21:33
-
21:31
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:26
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:19
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
18:12