Ван Дер Сар высказался о положении ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о ситуации, в которой оказался полузащитник Донни ван де Бек в «Манчестер Юнайтед». Футболист перед началом сезона перешёл из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Пока в английском клубе он довольствуется ролью запасного. Но Ван дер Сар, который долгое время защищал ворота «МЮ», не считает, что полузащитник столкнулся с проблемами.

«Я много общаюсь с людьми в «Манчестер Юнайтед». О Донни говорят только хорошее, фантастическая работа на тренировках, настрой. Но завоевать место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» сложно. Погба вновь вернулся, Бруну Фернандеш очень важен, а ещё есть Матич и Мактоминай.

Так что, ничего страшного, ведь мы говорим о большом клубе. Конечно, за Донни заплатили большую сумму. И в клубе уверены, что он оправдает вложения», — цитирует Ван дер Сара Daily Star со ссылкой на Ziggo Sports.