Нападающий Лисандро Лопес перейдёт в клуб MLS
Нападающий аргентинского «Расинга» Лисандро Лопес в зимнее трансферное окно перейдёт в клуб MLS «Атланта Юнайтед».
По информации TyC Sports, команда из США подпишет однолетний контракт с 37-летним аргентинцем. В прошлом сезоне Лопес забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Ранее он выступал за португальский «Порту», французский «Лион», катарский клуб «Аль-Гарафа» и бразильский «Интернасьонал».
В декабре 2020 года стало известно, что бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце стал главным тренером «Атланты»
В прошлом сезоне «Атланту» тренировал Франк де Бур, перешедший на работу в сборную Нидерландов. 24 июля его в качестве исполняющего обязанности заменил Стивен Гласс, под руководством которого команда стала 11-й в турнирной таблице.
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